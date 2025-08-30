Attimi di apprensione questa mattina a Capo San Marco, nel territorio di Cabras, dove una capra selvatica è rimasta bloccata in una zona particolarmente impervia della scogliera.

A lanciare l’allarme, intorno alle 11, sono state due turiste che, durante una passeggiata, hanno notato l’animale in difficoltà e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Oristano, che con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) è riuscita a raggiungere e recuperare la capra. L’animale è stato poi trasportato in un’area sicura e affidato al personale veterinario per le cure necessarie.

L’intervento, reso complicato dalla natura impervia del terreno, si è concluso senza particolari criticità. Le turiste che avevano dato l’allarme hanno assistito con sollievo alle operazioni di salvataggio.

