Il Comune di Cabras ha riconosciuto una nuova colonia felina. La responsabile è Simona Delogu e l’area si trova nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, non lontano dalla piazza principale. Ora i gatti potranno quindi essere censiti e sterilizzati dalla Asl di Oristano. Un modo per evitare l’aumento degli animali. Nel documento di riconoscimento, il Comune ha anche scritto tutte le regole che la responsabile deve rispettare: i “punti pappa” devono essere sistemati lontano dalle strutture ricettive e turistiche e dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande. È vietato installare manufatti di qualsiasi tipologia, anche amovibili. I punti pappa non potranno essere permanenti e, ogni volta che viene effettuata la somministrazione di cibo, dovranno essere ritirati tutti i contenitori utilizzati. La polizia locale vigilerà sul corretto funzionamento della colonia felina.

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