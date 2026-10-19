Allergie e intolleranze alimentari, gestione degli allergeni e obblighi di informazione ai consumatori. Sono i temi al centro del corso gratuito promosso dal Sian della Asl 5 di Oristano, rivolto agli addetti alla preparazione e somministrazione degli alimenti nella ristorazione pubblica.

L’appuntamento è per martedì 27 ottobre, dalle 15 alle 19, nella sala convegni dell’Hotel Mistral 2. L’iniziativa è destinata agli operatori di bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie e pasticcerie, con l’obiettivo di aggiornarli sulle norme e sulle procedure necessarie a tutelare la salute dei consumatori.

Durante le quattro ore di formazione, biologi e tecnici della prevenzione approfondiranno le responsabilità previste dalla normativa e le misure da adottare per ridurre i rischi. «Si parlerà di corretta gestione degli allergeni all’interno del ciclo produttivo», spiega Maria Valentina Marras, direttrice del dipartimento di Prevenzione, indicando tra gli aspetti principali la lettura delle etichette, la prevenzione delle contaminazioni involontarie e l’obbligo di informare i clienti sulla presenza di allergeni nei piatti.

«Quello della sicurezza alimentare è uno dei temi che impattano maggiormente sulla vita dei cittadini», sottolinea la direttrice generale della Asl, Grazia Cattina, ricordando la necessità di supportare gli operatori nell’applicazione di una normativa soggetta a frequenti aggiornamenti.

I posti disponibili sono 100. Per iscriversi occorre compilare il modulo pubblicato nella sezione Notizie del sito www.asl5oristano.it e inviarlo a infocorsi.sian@asloristano.it entro il 25 ottobre. L’attestato finale sarà valido per l’aggiornamento della formazione obbligatoria HACCP.

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