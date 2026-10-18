Un nuovo passo verso la valorizzazione del patrimonio archeologico e turistico di Villa Verde. La giunta comunale, guidata dal sindaco Sandro Marchi, ha approvato il 15 ottobre 2026 il progetto relativo al primo stralcio annuale degli interventi di valorizzazione economica e turistica del sito di Bruncu ’e s’Omu, nell’ambito della programmazione 2026-2028 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L’obiettivo è proseguire il percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico locale, rafforzando le opportunità di fruizione turistica del territorio attraverso un programma articolato su più annualità.

L’intervento prevede una spesa complessiva di 51 mila 240 euro, finanziata attraverso un contributo regionale concesso al Comune in base alla legge regionale del 2025. Il finanziamento complessivo assegnato al progetto ammonta a 245 mila 760 euro.

(Unioneonline/En.Ne.)

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