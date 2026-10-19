Restringimenti e chiusure notturne in vista - causa lavori – sulla 131 Dir in uscita da Cagliari, e su due rampe della 131 e della 554.

Per la realizzazione della nuova pavimentazione drenante sulla 131 Dir, a partire da oggi e fino al 30 ottobre, saranno attive limitazioni notturne lungo la carreggiata in direzione aeroporto: il provvedimento prevede la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso e sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 21,30 e le 6 del giorno successivo per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Invece, per lavori di rifacimento della segnaletica sulla “Carlo Felice”, nelle notti comprese tra il 22 e il 25 ottobre, rimarrà chiusa la rampa di uscita al km 14,880 della carreggiata in direzione Cagliari. In questo caso il provvedimento è valido nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo.

Per i medesimi interventi e seguendo le stesse modalità, sulla strada statale 554 sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di uscita al km 1,400 in direzione Sassari.

(Unioneonline)

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