Le olive degli alberi delle vie e delle aree pubbliche del paese potranno essere raccolte gratuitamente dai cittadini residenti, ma solo per il consumo personale e familiare. Lo ha stabilito la giunta comunale guidata dalla sindaca Monica Ortu, con la deliberazione del 12 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: consentire alle famiglie di utilizzare il prodotto e contribuire, attraverso la raccolta, alla pulizia delle piante e delle aiuole pubbliche. Per ottenere l’autorizzazione sarà necessario risiedere a Milis da almeno due anni. È prevista una sola assegnazione per nucleo familiare e, qualora le richieste siano superiori alle disponibilità, si procederà con un sorteggio pubblico.

La raccolta dovrà essere completata entro sette giorni consecutivi, con la possibilità di una proroga concessa dal Comune in caso di maltempo o altre cause di forza maggiore. Non sarà consentito vendere le olive raccolte né trasferire ad altri l’autorizzazione ottenuta.

Il regolamento stabilisce anche precise regole per tutelare il patrimonio verde e garantire la sicurezza. Le olive dovranno essere raccolte da terra, senza salire sugli alberi e senza utilizzare scale. Sarà possibile impiegare strumenti manuali, come rastrelli, oppure raccoglitori e scuotitori meccanici o elettrici. Vietati, invece, gli interventi di potatura e il taglio dei polloni.

(Unioneonline/En.Ne.)

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