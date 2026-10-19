Un nuovo simbolo per accogliere chi arriva nel paese. Da ieri, chiunque entri a Riola Sardo viene accolto da un nuovo segno distintivo dell'identità del paese: una pietra su cui è incisa la scritta "Riola Sardo".

«Abbiamo voluto collocare la pietra proprio all’ingresso del centro abitato per dare il benvenuto a cittadini, visitatori e turisti, valorizzando e abbellendo uno degli accessi principali alla nostra comunità - spiega il sindaco Lorenzo Pinna - Realizzare questo progetto è stato possibile grazie alla sinergia e all'impegno di diverse persone della nostra comunità».

Il cittadino Angelo Corda ha generosamente donato la pietra e Ignazio Demontis e Pietro Corda si sono occupati della posa. Per il Comune un'opera a costo zero.

«Piccoli e grandi gesti come questo dimostrano quanto sia forte il senso di appartenenza e l'amore per il nostro territorio - commenta il sindaco Pinna - Quando la cittadinanza e l'amministrazione collaborano insieme, Riola Sardo diventa ogni giorno più bella e accogliente».

© Riproduzione riservata