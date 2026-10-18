Nuovi divieti. Cambiano le disposizioni della sosta in piazza Meloni a Santu Lussurgiu. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Antonello Cadau, ha approvato il 12 ottobre 2026, con una deliberazione (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), una modifica al piano di riorganizzazione del traffico veicolare, introducendo il divieto di sosta in due punti della piazza.

Il provvedimento nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione. Come riportato nella deliberazione, la presenza di veicoli in sosta in corrispondenza di alcune aree della piazza è stata individuata come causa di intralcio al traffico.

Le nuove disposizioni riguardano due tratti specifici di piazza Meloni. Il primo si trova in corrispondenza dell'ingresso ai giardini pubblici, nei pressi dell'intersezione con via Roma. Il secondo interessa il lato opposto della piazza, davanti ai civici 9 e 11, in corrispondenza del locale bar.

La decisione è stata assunta dopo aver sentito l'ufficio di Polizia Locale e aver acquisito i pareri favorevoli previsti dalla normativa. L'obiettivo è eliminare le situazioni di intralcio alla circolazione nei punti individuati, attraverso una regolamentazione più adeguata alle esigenze del territorio. La modifica interviene sul piano del traffico già approvato dalla giunta comunale che aveva aggiornato la regolamentazione della circolazione nel centro abitato, con particolare attenzione al centro storico. Tutte le altre disposizioni precedentemente stabilite restano invariate.

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