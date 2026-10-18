Non tutti gli studenti che frequentano il tempo pieno nella scuola prima di Cabras potranno lavarsi i denti dopo la mensa. Il motivo? Non tutti i docenti si sono resi disponibili a partecipare al progetto didattico promosso dall'istituto dal titolo "Lavaggio denti - A scuola con il sorriso", finalizzato a insegnare ai bambini a lavarsi i denti e a renderli consapevoli dell'importanza di prendersi cura della propria salute.

Una vicenda che in questi giorni sta lasciando perplesse diverse famiglie, dispiaciute per l'accaduto. «Si tratta di un progetto che nasce assieme ai docenti stessi - tiene a precisare il dirigente della scuola, Paolo Figus - Quando c'è stata la fase di strutturazione dell'iniziativa, ho chiesto la collaborazione di tutte le componenti scolastiche nell’ottica. La realizzazione del progetto richiede infatti una collaborazione coordinata tra i docenti, che devono motivare e accompagnare i bambini nello svolgimento dell’attività, e il personale Ata, che deve fornire il necessario supporto di vigilanza. La partecipazione di tutti avrebbe consentito di favorire una più ampia attuazione dell’iniziativa, valorizzandone le finalità educative. Purtroppo, però, non tutti i docenti hanno aderito. Questo fatto, come dispiace alle famiglie, dispiace anche a me».

Solo i docenti di una classe hanno aderito totalmente. In due solo in parte. Ciò significa che i bambini potranno partecipare al progetto solo quando saranno presenti gli insegnanti che si sono resi disponibili. In altre due classi il progetto non potrà essere attivato. «Capisco che non si tratta di un obbligo, visto che l’adesione era a titolo volontario, ma è anche vero che si tratta di un progetto proposto dalle insegnanti. Spero che le docenti possano cambiare idea».

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