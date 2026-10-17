Un’opera monumentale che unisce arte, identità e riqualificazione urbana. Un progetto quasi unico nel panorama italiano, destinato a diventare simbolo del territorio. A Siamaggiore è stato inaugurato il monumento dedicato al carciofo, un'opera che va oltre la celebrazione di un prodotto agricolo realizzata dal maestro Giuseppe Carta, artista di riconosciuto rilievo nazionale e internazionale, celebre per le sue imponenti sculture ispirate agli elementi della natura e alle eccellenze della terra. Una scelta che conferisce a Siamaggiore un elemento distintivo, capace di raccontare la storia produttiva della comunità attraverso il linguaggio universale dell’arte. L’opera sorge in via Aldo Moro, all’intersezione con via Roma, e rappresenta il punto più significativo di un intervento di riqualificazione urbana che punta a migliorare uno degli ingressi principali del paese, attraverso la cura degli spazi pubblici, la realizzazione di una nuova area verde e la valorizzazione del decoro urbano.

«Oggi non inauguriamo soltanto un monumento, ma consegniamo alla nostra comunità un nuovo simbolo, capace di raccontare ciò che siamo e ciò che vogliamo essere. Abbiamo voluto che uno degli ingressi principali di Siamaggiore fosse più curato, accogliente e riconoscibile, e che la riqualificazione dell’area fosse completata da un’opera capace di

rappresentare carattere e identità - dichiara il sindaco Davide Dessì - Abbiamo scelto Giuseppe Carta perché volevamo affidare questo progetto a un artista di grande valore, capace di trasformare un elemento della nostra quotidianità in un’opera d’arte di straordinaria forza espressiva. Il carciofo, per Siamaggiore, non è semplicemente un prodotto agricolo: è lavoro, tradizione, cultura e storia delle generazioni che hanno costruito il nostro territorio. Con questa scultura vogliamo rendere omaggio ai nostri produttori, alle nostre radici e alla Festa del Carciofo, contribuendo a far conoscere Siamaggiore anche al di fuori dei suoi confini». Il sindaco sottolinea inoltre il valore più ampio dell’intervento: «La bellezza non è un lusso riservato alle grandi città. La bellezza appartiene anche ai piccoli paesi: noi abbiamo il

dovere di cercarla, realizzarla e costruirla. Il decoro urbano non è soltanto una questione estetica: significa rendere il paese più ordinato, accogliente e riconoscibile. Il monumento, insieme al nuovo spazio verde e agli interventi di riqualificazione, rappresenta un investimento sulla qualità della vita e sull’immagine della nostra comunità».

Per Giuseppe Carta, artista conosciuto per le sue monumentali interpretazioni della natura, il monumento assume un significato che va ben oltre la dimensione artistica: «Sono particolarmente felice di aver realizzato quest’opera. Il carciofo è un elemento profondamente legato alla mia terra natale e questo rende il lavoro ancora più significativo per me. È motivo di grande orgoglio poter trasformare un prodotto così rappresentativo in una scultura monumentale, capace di raccontare il territorio e di diventare un punto di riferimento per la comunità».

La nuova scultura vuole essere anche uno strumento di promozione turistica e culturale, capace di accompagnare la crescita della Festa del Carciofo e di rafforzare l’identità di Siamaggiore come comunità orgogliosa delle proprie produzioni e delle proprie tradizioni. «Il valore di un’opera pubblica cresce quando diventa patrimonio condiviso. Ci auguriamo che questo monumento venga apprezzato, rispettato e custodito nel tempo, e che possa raccontare anche alle nuove generazioni la storia della nostra agricoltura e delle persone che ogni giorno contribuiscono a mantenere vivo il territorio. Oggi celebriamo il carciofo, ma soprattutto celebriamo Siamaggiore: le sue radici, la sua bellezza e la sua capacità di guardare al futuro con orgoglio e fiducia», conclude il sindaco Davide Dessì.

© Riproduzione riservata