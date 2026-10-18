Cade dalla bici a Boroneddu, gravissimo medico di Abbasanta: è in prognosi riservataUn impatto violentissimo, il ciclista in condizioni critiche al San Francesco di Nuoro
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Una passeggiata in bici nel cuore del Guilcier.
Uno dei tanti giri domenicali che Sandro Congia era solito fare ma che questo pomeriggio si è interrotto bruscamente. Il medico, in pensione ormai da anni, mentre era in sella lungo la Provinciale per Boroneddu ha perso il controllo della sua bici, in via Giovanni XXIII, ed è finito a terra.
Un impatto violentissimo e Sandro Congia è rimasto immobile.
Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: le condizioni del ciclista sono apparse subito gravissime. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.
Dai primi riscontri sembra che abbia riportato un grave trauma cranico, al momento la prognosi è riservata. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sulla Provinciale sono intervenuti anche i carabinieri di Ghilarza che hanno effettuato i rilievi.