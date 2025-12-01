Cabras, spese di trasporto scolastico degli alunni con disabilità: per i rimborsi c'è tempo fino al 12 dicembrePossono presentare la richiesta i genitori o i tutori di alunni residenti nel Comune con età compresa tra 3 e 14 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I cittadini di Cabras possono presentare la domanda per ottenere il rimborso delle spese di trasporto scolastico degli alunni con disabilità per l’annualità 2025.
Possono presentare la richiesta i genitori o i tutori di alunni residenti nel Comune con età compresa tra 3 e 14 anni, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado per i periodi gennaio–giugno e settembre–dicembre 2025. Devono essere in possesso inoltre della certificazione di disabilità.
Le domande devono essere presentate entro il 12 dicembre 2025 utilizzando il modulo presente nel sito istituzionale del Comune, allegando alla domanda necessariamente la certificazione di disabilità dell'alunno.
Le domande si possono presentare via email all'indirizzo protocollo@comune.cabras.or.it o via pec a protocollo@pec.comune.cabras.or.it. Ma anche a mano presso l'ufficio protocollo negli orari di apertura. Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi anche agli uffici dell’Area 2 – Servizi alla Persona - inviando una comunicazione all’indirizzo servizi.sociali@comune.cabras.or.it-.