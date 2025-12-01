«Chiedo al Comune lo spostamento del mercatino del giovedì mattina da piazza Stagno al centro del paese in vista del periodo natalizio». L’appello, rivolto al sindaco di Cabras e a tutta l’amministrazione, arriva dal consigliere di minoranza Antonello Manca. E le ragioni sono diverse.

«L’attuale collocazione, durante l’inverno espone operatori e visitatori a condizioni climatiche sfavorevoli e non garantisce quella protezione necessaria per svolgere le attività in sicurezza e serenità - spiega il consigliere - Il centro storico, al contrario, offre una maggiore tutela rispetto alle intemperie e rappresenta un contesto più accogliente e funzionale, soprattutto in un periodo particolarmente delicato come quello natalizio, quando la fruibilità degli spazi è fondamentale».

Oltre agli aspetti logistici, viene sottolineato anche il valore economico e sociale di tale scelta. «Molte attività del paese sono attualmente chiuse o in difficoltà - va avanti Manca - e lo spostamento del mercatino nel cuore del centro rappresenterebbe un’occasione concreta per rivitalizzare il tessuto commerciale, favorendo un maggiore afflusso di persone e creando un circolo virtuoso per tutti gli esercenti. Riportare il mercatino in centro significherebbe rilanciare l’economia locale, aumentare la partecipazione, valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese, offrire un ambiente più riparato, sicuro e adeguato ai visitatori e agli espositori e proporre questa idea in proiezione futura, ad esempio con prodotti locali o di nicchia».

Manca chiede agli amministratori di accogliere questa richiesta, nell’interesse degli operatori, dei cittadini e dell’intera comunità, «affinché il mercato possa diventare un vero motore di aggregazione e valorizzazione del paese». La richiesta vale anche se a ridosso del Natale il Comune dovesse decidere di organizzare dei mercatini di Natale.

