Il finale è da libro cuore, con tanto di scuse del ladro pentito. L’incipit è il furto della pensione a un’anziana, derubata mentre era in compagnia della nipotina ad Arborea.

La storia

Ai primi di ottobre il ragazzo si era avvicinato all’anziana con la scusa di venderle alcuni calzini. La nonna aprì la borsa ma lui ne approfittò subito riuscendo ad aprire la tasca interna dove c’erano circa 1.500 euro. La donna soltanto al rientro a casa si era resa conto di essere stata derubata. Immediata la segnalazione ai carabinieri e la mobilitazione di tutta la comunità.

Nei giorni scorsi la svolta. «Il ragazzo è stato rintracciato – racconta Desirée Vagnozzi, figlia dell’anziana – ma presumibilmente, anche dietro i consigli della sua comunità senegalese, era già deciso a fare un passo indietro, si è scusato e ha restituito l’intera somma».

Ladro e vittima si sono incontrati, l’anziana lo ha perdonato, ha ritirato la denuncia e deciso di aiutarlo.

