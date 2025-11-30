Da ieri la compagnia barracellare di Riola Sardo ha un nuovo mezzo per poter intervenire in caso di bisogno. La consegna del nuovo Pick-up antincendio è avvenuta nel piazzale del Comune. Erano presenti diversi amministratori tra cui il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna. Il Comune tempo fa è risultato assegnatario di contributo regionale di 90 mila euro, cifra interamente destinata all'acquisto di mezzi e attrezzature antincendio.

Presente alla cerimonia il consigliere regionale Alessandro Solinas, il comandante della sezione di Oristano della Forestale Santucciu, l'arma dei Carabinieri, il parroco don Enrico Perlato il capitano della Compagnia Barracellare Fabrizio Lochi con tutta la sua squadra. Va così a rinforzarsi il parco mezzi della Compagnia, un veicolo molto importante considerati i numerosi incendi che assalgono le campagne e non solo in tutto il territorio dell'Oristanese.

Il mezzo sarà impegnato nelle operazioni di emergenza nelle aree di competenza della compagnia, garantendo una maggiore tempestività e un primo soccorso efficiente.

