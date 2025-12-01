Antonello Figus è stato confermato presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Nella sala consiliare della Provincia ad Oristano, si sono incontrati i sindaci dei comuni soci della Fondazione per partecipare all’assemblea generale per eleggere i nuovi organismi statutari per le annualità 2025 – 2029. Era infatti l’anno 2021 quando 70 sindaci sardi firmarono l’atto costitutivo che diede vita alla Fondazione.

Prima di procedere alle votazioni per eleggere presidente e consiglio di amministrazione, Antonello Figus ha ringraziato i componenti del Cda uscente per il grande lavoro assicurato in questi quattro anni di attività e per l’armonia interna che gli amministratori hanno assicurato all’ente, facendo si che i programmi annuali procedessero spediti e concreti. Antonello Figus in qualità di Presidente uscente ha svolto una breve relazione di fine mandato, ringraziando gli 88 sindaci che attualmente fanno parte della Fondazione per il contributo che assicurano in termini di collaborazione, e ricordando le azioni più significative che hanno contraddistinto le attività della Fondazione durante il suo mandato. Ha ricordato poi che le Giornate del Romanico hanno inciso fortemente sul panorama culturale Sardo per l’opportunità assicurata a migliaia di appassionati di visitare le chiese romaniche dell’Isola conoscendone la storia e le bellezze architettoniche, luoghi di fede e di comunità riscoperti grazie a questa straordinaria iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità dei parroci e delle Curie.

«Quest’anno sono stati oltre 80 i monumenti medievali aperti e fatti conoscere ai visitatori, che attraverso eventi collaterali organizzati dai comuni soci, hanno fatto conoscere il territorio, e la storia della comunità che rappresentano - ha detto Figus - Innumerevoli gli accordi di collaborazione firmati con altri enti o soggetti interessati a questo grande progetto di valorizzazione del patrimonio culturale sardo, sia in ambito regionale che nazionale ed internazionale».

Oltre a Figus, fanno parte del nuovo Cda Anna Maria Demurtas per il Comune di Quartu Sant’Elena, Annalisa Mele in rappresentata di Bonarcado e Maria Bastiana Cocco per l’amministrazione di Porto Torres. Poi ancora Francesca Ziccheddu per il Comune di Chiaramonti, Renzo Solinas per Borutta e Matteo Dettori per il Comune di Uri. Fa parte del Cda l’assessore del Comune di Oristano Simone Prevete. Rappresenta il Comune di Bosa Marco Francesco Mannu. E poi ancora Emidio Contini per il Comune di Ussana e Vincenzo Gallus per Galtellì. A tutti i neo eletti il presidente Figus ha augurato un proficuo lavoro per i prossimi quattro anni e per gli imminenti impegni che la Fondazione porterà avanti già dai prossimi giorni.

