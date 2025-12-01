Il Comune ha pubblicato la graduatoria definitiva del programma Nidi gratis per il periodo gennaio-luglio 2025. Le domande pervenute sono state complessivamente 86: di queste, 80 sono state ammesse, 4 respinte (in due casi il rimborso già totalmente erogato dall’INPS, mentre in altri due la struttura frequentata dal minore risultava fuori dal territorio comunale) e 2 escluse (in questo caso le istanze sono state ritirate dalla famiglie).

Gli importi riconosciuti sono molto variabili: si va da contributi minimi di 30 euro a sostegni particolarmente consistenti che superano i 1.800 euro. Una forbice ampia, che riflette le differenti situazioni economiche e le diverse rette applicate dai servizi educativi.

«La misura punta a favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati», ha dichiarato l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru. Un intervento che, numeri alla mano, conferma la volontà dell’amministrazione di alleggerire il peso economico sulle famiglie e garantire una maggiore continuità educativa ai più piccoli.

