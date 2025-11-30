La battuta di caccia al cinghiale nelle campagne di Masullas ha rischiato di finire in tragedia. Nella tarda mattinata un 56enne, originario di Morgongiori ma residente a Uras, è stato colpito da una palla di rimbalzo esplosa da un collega della sua compagnia.

Dai primi riscontri sembra che non sia in pericolo di vita, sarebbe stato colpito al braccio e di striscio al torace. Immediatamente i colleghi hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento al Brotzu di Cagliari.

Nelle campagne di Masullas sono arrivati subito anche i carabinieri della Compagnia di Mogoro che hanno raccolto tutti gli elementi utili a chiarire l’accaduto, hanno sentito a lungo anche gli altri cacciatori per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata