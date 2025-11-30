Baressa, entro il 5 dicembre le richieste per il "Bonus Asili Nido"Avviso per la concessione del contributo
Il Comune di Baressa ha pubblicato un avviso per la concessione di un contributo alle famiglie, denominato “Bonus Asili Nido”, per l’anno 2025. Il bonus è un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza ai nidi dei propri figli. Per poter accedere al contributo, i nuclei familiari devono essere composti da uno o più figli a carico di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, un’attestazione ISEE il cui valore non superi i 40mila euro e aver sostenuto spese per la frequenza dei piccoli in asili nido o micronidi nell’anno solare 2025. Le richieste, indirizzate al Comune di Baressa, dovranno essere presentate entro il 5 dicembre. Le domande potranno essere inviate via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it), via e-mail (servizisociali@comune.baressa.or.it) o in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Baressa.