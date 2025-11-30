Il Comune di Baressa ha pubblicato un avviso per la concessione di un contributo alle famiglie, denominato “Bonus Asili Nido”, per l’anno 2025. Il bonus è un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza ai nidi dei propri figli. Per poter accedere al contributo, i nuclei familiari devono essere composti da uno o più figli a carico di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, un’attestazione ISEE il cui valore non superi i 40mila euro e aver sostenuto spese per la frequenza dei piccoli in asili nido o micronidi nell’anno solare 2025. Le richieste, indirizzate al Comune di Baressa, dovranno essere presentate entro il 5 dicembre. Le domande potranno essere inviate via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it), via e-mail (servizisociali@comune.baressa.or.it) o in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Baressa.

