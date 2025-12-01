Continua l'emergenza sanitaria in provincia di Oristano. In occasione delle feste, infatti, è meglio non ammalarsi. Il turno della Guardia medica nell’ambulatorio di via Carducci, in città, che serve anche altri centri limitrofi, non sarà coperto a Natale ma neanche a Capodanno. Mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre porte chiuse mattina e sera. Come anche per il 31 dicembre. Ma non solo. Sabato sei dicembre non sarà coperto il turno diurno. Domenica 7 invece porte chiuse tutto il giorno. Il turno notturno non sarà attivo invece il 10 e l’11 dicembre. Come anche il 17. E poi infine porte chiuse la notte di sabato 20 dicembre e sabato 27. Ad annunciarlo è la stessa Asl di Oristano nel sito istituzionale.

Oggi è stato pubblicato l’elenco dei giorni non coperti dal servizio. Un problema non indifferente, anche perché nei giorni di festa i medici di base non saranno in servizio. La Asl di Oristano, in occasione delle feste natalizie, non era riuscita a garantire l’apertura dell'ambulatorio della guardia medica di via Carducci neanche lo scorso anno. Come ultima spiaggia, anche questa volta, ci sarà il Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino. Oppure gli ambulatori della Guardia medica dei centri limitrofi. Ancora però non si conoscono i turni dettagliati.

