Ancora disagi a Cabras per quanto riguarda l’assistenza sanitaria. Domani, sabato primo giugno, non sarà operativo il turno diurno – dalle 10 alle 20 – della guardia medica di via Tharros. Lo ha annunciato l’Asl di Oristano.

«In caso di necessità – ricorda l’azienda sanitaria – ci si può rivolgere ai punti di continuità assistenziale vicini». Per domani risulta coperto il turno della guardia medica di Oristano.

Intanto a Cabras l’emergenza non si placa. Tanti cittadini sono senza medico di base, con tutti i disagi del caso. Ancora non è stata sostituita la dottoressa Adriana Muscas, in pensione dallo scorso trenta aprile.

