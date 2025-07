Il dj e producer napoletano Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come Godzi, è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. Lo confermano fonti vicine alla famiglia.

Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite. La sua scomparsa, è oggetto di molti messaggi e commenti sui social da parte di amici ed estimatori.

Noschese era molto noto sulla scena della musica elettronica e si è esibito in diversi città in tutto il mondo. Le autorità spagnole sono al lavoro per ricostruire gli ultimi giorni e ore della vita del dj, per stabilire le cause del decesso.

