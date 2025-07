Sarà completato entro il 2025 lo studio di fattibilità per il raddoppio della linea ferroviaria tra San Gavino e Oristano, intervento atteso da anni e destinato a migliorare significativamente i collegamenti interni e regionali.

È quanto emerso dalla riunione che si è tenuta nella Prefettura di Oristano, alla presenza di rappresentanti istituzionali, politici e tecnici.

L’opera permetterà di introdurre una frequenza dei treni ogni 30 minuti, con evidenti benefici per pendolari, studenti e turisti. Il progetto si inserisce nel quadro dell’accordo siglato nel 2020 tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Sardegna e risponde alle priorità indicate nel Tavolo tecnico di ascolto del 2023.

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza strategica del potenziamento della rete ferroviaria per lo sviluppo territoriale. “Garantire servizi ferroviari migliori non significa soltanto assicurare una mobilità più efficace, efficiente e sostenibile, ma anche creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e incentivare lo sviluppo turistico” – ha dichiarato il prefetto, Salvatore Angeri. Parallelamente, è in corso l’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano e sono stati avviati i lavori per l’implementazione del sistema tecnologico di sicurezza, il cui primo step si concluderà nel 2027 grazie ai fondi del PNRR. L’assessorato regionale ai Trasporti ha annunciato l’imminente avvio del percorso per un nuovo piano dei trasporti.

