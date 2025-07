L 'obiettivo è fare rete per promuovere la propria attività. A Cabras, dove non esiste un Centro commerciale naturale ma nemmeno la Pro Loco, sciolta ormai da tempo, ci pensano gli operatori a unirsi per pubblicizzare il territorio e offrire così un servizio ai turisti che arrivano nel Sinis. Non è una guida turistica, che al giorno d’oggi non funziona più come prima, ma un video sbarcato pochi giorni fa sui social e che inizia a essere già virale.

L’idea è di Claudia Garau che assieme al marito gestisce uno studio di tatuaggi in corso Italia. «Abbiamo semplicemente messo in rete quello che noi facciamo da tempo nel nostro negozio. E cioè spiegare ai nostri clienti cosa offre Cabras, dalle pizzerie ai ristoranti, agli hotel, alle case vacanza, senza dimenticare le discoteche ma anche un panino mangiato davanti a un tramonto. Una piccola guida pratica che racchiude per ora solo alcune delle attività presenti. Lo scopo è quello di supportarci a vicenda e far conoscere il nostro Comune».

Ecco perché Claudia Garau da diversi giorni ha invitato tutti gli operatori a taggarsi nel video presente nella pagina del suo negozio “Il Forestiero”, sia su Facebook che su Instagram.

Un progetto che lei stessa ha realizzato con l'aiuto di alcuni operatori mentre svolgono il loro lavoro: «Tra noi non ci deve essere concorrenza, anzi - spiega Claudia Garau - E poiché ad oggi non c’è effettivamente un Ente impegnato in questo, ho deciso di metterci io la faccia. L’unione fa la forza e la classica guida turistica oggi non funziona più. Ma soprattutto non c’è solo la bottarga e il museo di Cabras, abbiamo tanto altro. Posti unici che meritano di essere visti».

