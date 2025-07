Prega ogni giorno, da sempre, con il suo rosario tra le mani e nessuno deve disturbarla. Non ha mai bevuto il latte e non ha mai esagerato nel mangiare: sulla tavola solo piatti semplici e sani. Saranno questi i suoi segreti? Chissà. Ieri a Cabras Maria Filomena Sanna, nata il 20 luglio del 1920, ha spento 105 candeline. Un importante traguardo festeggiato assieme alla sua famiglia, con tanto di torta alla panna, spumante e cappello rosa in testa.

Maria Filomena Sanna è una delle più anziane della Sardegna. La nonnina del paese, conosciuta sui social grazie alla nipote che pubblica i video dove Maria Filomena racconta tanti aneddoti della sua lunga vita riscuotendo sempre tanto successo, è vedova ormai da tempo. Ha due figli: Antonio e Ileana Barraccu con cui vive da anni. Ha poi 3 nipoti e un pronipote.

«Ha dedicato la sua vita alla famiglia - racconta la nipote Daniela Durzu - Era un'ottima cuoca, nessuno in famiglia dimentica le sue polpette al sugo. Si cimentava poi con il cucito per aiutare il marito che faceva il sarto». La centenaria di Cabras è in ottima salute: «Non ha patologie, prende solo una pastiglia per la circolazione - racconta ancora la nipote Daniela - Attualmente passa le sue giornate a pregare, recita il rosario e non salta mai un pasto. Mangia di tutto, ad eccezione del latte che detesta. Non disdegna nessun tipo di dolce e se fosse per lei accompagnerebbe il pasto anche con il vino. Vede ancora ma sente poco. Mi piace tenerla attiva con le interviste che poi puntualmente pubblico su Facebook, lei si presta sempre molto volentieri». Maria Filomena Sanna è ancora lucida, ricorda perfettamente le poesie di quando era in prima elementare. «In alcuni momenti della giornata - conclude la nipote - vede e conversa con una figura che lei dice essere una bambina morta in mare tanti anni fa, la sua amica Bellanna».

