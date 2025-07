Ammette l'aumento, ma spiega anche il perché. La sindaca di Milis Monica Ortu interviene sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti che rispetto a prima costerà di più. Questo alla luce delle lamentele dei cittadini e del gruppo di minoranza Entula. “Sono diversi i fattori che hanno determinato questo - dice - tra cui l'aumento dello smaltimento, del trasporto e della lavorazione dei materiali”. Ma non solo.

Dopo circa otto anni dalla scadenza del precedente servizio, è stato sottoscritto un nuovo contratto con standard di servizio più adeguati e aggiornati che costano: “Tra i miglioramenti più significativi introdotti dal nuovo servizio c'è l'introduzione di un sistema di tariffazione puntuale, l'utilizzo di strumenti tecnologici per il monitoraggio dei conferimenti, il potenziamento del servizio di raccolta domiciliare e l'attivazione di servizi precedentemente non inclusi - spiega Ortu - Tutti questi fattori hanno richiesto, per l'anno 2025, una revisione del Piano Economico Finanziario non è stata una scelta discrezionale dell'amministrazione Comunale, ma la conseguenza di un adeguamento reso obbligatorio da diversi fattori, esterni e normativi, sui quali non abbiamo avuto possibilità di intervento diretto consapevole del disagio, da parte nostra c'è l'impegno costante alla ricerca di soluzioni per ottimizzare i costi e migliorare l'efficienza del servizio".

© Riproduzione riservata