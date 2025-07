È stato prorogato al 31 luglio il termine per le iscrizioni al corso di alfabetizzazione in lingua sarda organizzato dall’Unione dei Comuni Parte Montis. L’iniziativa è in collaborazione con lo Sportello linguistico, nell’ambito delle attività del progetto “Parte Montis in lìngua sarda”.

Gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail unione.partemontis@unionecomunipartemontis.it o consegnarlo a mano all’operatore dello Sportello linguistico il mercoledì mattina, dalle 8 alle 14, presso la sede dell’Unione dei Comuni Parte Montis.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare telefonicamente lo Sportello linguistico dell’Unione dei Comuni Parte Montis (numero 3479382393).

