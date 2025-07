Lo stabilimento balneare era affollato di bagnanti, molti dei quali in acqua, ma il bagnino non c’era. Per questo motivo, la Guardia costiera ha sanzionato il titolare con una multa di 1.032 euro. È accaduto sabato mattina sul litorale di Torregrande, nel corso dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”.

Il bagnino è stato fatto arrivare solo in un secondo momento, dopo una diffida formale rivolta al titolare. Dall’inizio della stagione estiva 2025, quello di Torregrande è il terzo stabilimento balneare dell’Oristanese sorpreso senza la presenza obbligatoria del bagnino. In un caso sono emerse anche carenze nelle dotazioni di sicurezza, mentre un altro stabilimento è risultato sprovvisto dei sistemi di segnalazione dei limiti delle acque sicure e della zona di mare riservata alla balneazione.

La Guardia costiera assicura che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva.

