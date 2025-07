Fortunatamente è successo oggi che il salvataggio a mare era attivo, altrimenti poteva trasformarsi in una tragedia. Tanta paura a Mari Ermi. Una bambina di cinque anni è stata soccorsa dai bagnini quando già era lontano dalla riva. La piccola stava giocando con il materassino nella battigia quando in pochissimo tempo è stata trascinata dalla corrente. Complice il mare agitato e il vento forte. Fortunatamente i bagnanti si sono accorti e hanno allertato subito i bagnini. «Immediatamente si è tuffata in mare Giulia Militello che in pochissimo tempo ha raggiunto la bambina che per fortuna era sotto costa - ha spiegato Marco Cruciani, responsabile del salvataggio a mare lungo la costa del Sinis - Poi il lieto fine, la bambina ha potuto riabbracciare il papà che proprio quando la figlia è stata trasportata dalla corrente non è potuto intervenire per un problema al piede. Sempre oggi, verso però Porto Suedda, un altro bagnino, Roberto Tommasi - spiega ancora Cruciani - ha raggiunto con il pattino due bambini di appena 5 anni che erano al largo sopra le loro tavole. Si è trattato di un intervento preventivo, Ai piccoli è stato detto di ritornare subito a riva vista la loro distanza dalla battigia».

Intanto nel Sinis torna attuale il problema legato alla sicurezza in mare. I bagnini per tutto il mese di luglio saranno presenti solo il fine settimana. Questo perché le risorse stanziate dalla Regione per il Comune di Cabras non sono abbastanza per coprire il servizio lungo la costa tutti i giorni per tutta l’estate. Solo dal primo agosto agosto infatti il salvamento sarà atttivo tutti i giorni fino al 31 a Mari Ermi, Maimoni, San Giovanni di Sinis e Is Arutas.

Dal primo settembre nuovamente solo il fine settimana. Anche per questa stagione sono presenti le due linee di salvamento presso la spiaggia di San Giovanni di Sinis: due zone di appiglio montate su galleggianti e zavorre che funzionano da cima di sicurezza in caso di difficoltà in mare. Ma c’è anche una novità: «Per la prima volta - conclude Cruciani - i bagnini hanno a disposizione anche le tavole».

