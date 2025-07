È ufficiale: farà rientro in Italia Alessio Rosa, il 51enne residente ad Assemini affetto da Sla che attualmente si trova a Surat Thani, cittadina nel sud della Thailandia. Col treno Rosa arriverà nello scalo aeroportuale di Bangkok e, con un volo diretto, raggiungerà la capitale italiana: «Per ora siamo riusciti a organizzare il rientro a Roma», ha dichiarato il deputato e presidente della Commissione Trasporti Salvatore Deidda, che ha preso a cuore la causa di Rosa, impossibilitato a far rientro in patria con i propri mezzi: «L’aereo della compagnia Ita Airways, il cui personale si è reso disponibile a prestare assistenza all’invalido, dovrebbe atterrare a Fiumicino il 23 luglio».

E sulla destinazione Sardegna? Agli ultimi dettagli stanno lavorando Paolo Dionisi, ambasciatore d’Italia a Bangkok, e Andrea Conti, capo della sezione consolare: «Manca ancora qualche dettaglio logistico nell’organizzazione del viaggio di rientro fino a Cagliari».

