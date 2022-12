Buone notizie per chi si è dimenticato di presentare l’iscrizione al servizio della ludoteca comunale.

L’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti ha pubblicato l'avviso per la riapertura dei termini per accedere alla struttura comunale di via Amsicora al civico 100.

Sono destinatari del servizio i bambini di età compresa tra 3 e 11 anni. Per le famiglie che lavorano si tratta di un importante aiuto. Per i bambini invece un modo per socializzare e imparare nuove cose. La domanda di iscrizione potrà essere presentata, entro le 12 del 9 gennaio 2023 all’ufficio protocollo del Comune, in piazza Eleonora d’Arborea. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica agli affari generali del Comune di Cabras.

Dal municipio guidato dal primo cittadino Andrea Abis fanno sapere inoltre che le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del richiedente di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

