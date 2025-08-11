Il Comune di Oristano intende disfarsi dei terreni di sua proprietà situati nel territorio di Narbolia. Si tratta esattamente di 56 ettari ricadenti nelle zone agricole del paese e distribuiti tra le località di “Sa Zeppara”, “Laccheddus” e “Canale Fenugu”. Il compendio, costituito da dieci particelle catastali, è offerto con base d’asta di circa 293.000 euro.

Già stabilità la data dell’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, che si terrà il 4 settembre alle ore 11 al Palazzo degli Scolopi. Secondo l’avviso è obbligatorio il sopralluogo e il rispetto della normativa sulla prelazione agraria, che riconosce priorità a confinanti e affittuari.

Possono partecipare persone fisiche o giuridiche in regola con i requisiti di legge, presentando domanda entro le 12.30 del prossimo 29 agosto, corredata dalla cauzione del 10% della base d’asta. I terreni saranno ceduti “a corpo” e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Documenti e informazioni tecniche sono consultabili sul sito istituzionale o all’ufficio Patrimonio del Comune di Oristano. Mentre la responsabile del procedimento è la dirigente Maria Rimedia Chergia.

