L’obiettivo è quello di costituire un archivio pubblico, cartaceo e digitale, liberamente consultabile presso la biblioteca comunale, che possa diventare uno strumento prezioso per studiosi, studenti, professionisti, amministratori e cittadini interessati a conoscere più a fondo le molteplici sfaccettature che compongono l’identità del territorio.

Il Comune di Cabras ha avviato una campagna pubblica di raccolta di elaborati scientifici e accademici quali tesi di laurea triennale e magistrale, tesi di dottorato, ricerche universitarie, progetti di studio, saggi e altri contributi originali, che abbiano come oggetto il territorio di Cabras.

Sarà un modo anche per far conoscere ai turisti che spesso si rivolgono alla biblioteca per la scelta di testi di avere informazioni sul territorio, magari specifiche su qualche sito. Per avere informazioni su come presentare gli elaborati, quando e dove è possibile rivolgersi agli uffici comunali di piazza Eleonora d'arborea.

