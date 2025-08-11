Bosa, estate in spiaggia con le sfide di beach soccerTante le iniziative in programma fino al 13 agosto
Dopo il grande successo dei coinvolgenti e partecipati eventi di beach soccer "Tutto in una notte" e il torneo dedicato ai bambini, che hanno regalato emozioni e sfide mozzafiato, proseguono le attività sulla spiaggia di Bosa Marin. Fino al 13 agosto sarà infatti possibile usufruire gratuitamente dello spazio attrezzato per attività sportive, ricretaive e ludiche, grazie alla gestione del C.S. Bosa Calcio con il supporto degli assessorati al Turismo, e allo Sport e il patrocinio del Comune.
Lo scorso giugno, l’amministrazione comunale aveva ottenuto dalla Regione la concessione temporanea di un’area demaniale marittima, autorizzata dal servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano. In seguito è stato pubblicato un avviso rivolto alle associazioni interessate alla gestione dell’area. Il Bosa Calcio si è aggiudicato l’incarico, proponendo un fitto calendario di eventi, tra cui le finali regionali della Serie B di beach soccer che hanno richiamato un numeroso pubblico e offerto un grande spettacolo.
Lo spazio resterà disponibile gratuitamente per cittadini e turisti ancora per una decina di giorni offrendo una opportunità imperdibile per vivere lo sport all’aria aperta e valorizzare insieme il territorio.