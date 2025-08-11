Nurachi, novità nelle scuole del paese: due operatori a disposizione per aiutare i bambini e i ragazzi nei compitiIl servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, in continuità con l'orario delle lezioni, fino alle 16,30
Sarà un'opportunità per potenziare le attività didattiche ed extra didattiche già presenti nella scuola, offrendo al contemporaneo un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto quelle che lavorano.
Nella scuola primaria e secondaria di Nurachi viene potenziato il servizio di accoglienza e spazio compiti promossi dal Comune.
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, in continuità con l'orario delle lezioni, fino alle 16,30. Due operatori qualificati saranno a disposizione per assistere i bambini e i ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici. Gli studenti saranno guidati inoltre nell'organizzazione del proprio metodo di studio. Il servizio promuoverà le capacità relazionali, di collaborazione e mutuo aiuto attraverso gruppi di studio.
«Un sostegno prezioso per le famiglie di Nurachi - fanno sapere dal Comune - che potranno contare su un ambiente sicuro e stimolante per i loro figli, consentendo loro di crescere sia accademicamente che socialmente».
A breve il Comune darà informazioni su come e quando iscrivere i bambini.