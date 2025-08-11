Sarà un'opportunità per potenziare le attività didattiche ed extra didattiche già presenti nella scuola, offrendo al contemporaneo un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto quelle che lavorano.

Nella scuola primaria e secondaria di Nurachi viene potenziato il servizio di accoglienza e spazio compiti promossi dal Comune.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, in continuità con l'orario delle lezioni, fino alle 16,30. Due operatori qualificati saranno a disposizione per assistere i bambini e i ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici. Gli studenti saranno guidati inoltre nell'organizzazione del proprio metodo di studio. Il servizio promuoverà le capacità relazionali, di collaborazione e mutuo aiuto attraverso gruppi di studio.

«Un sostegno prezioso per le famiglie di Nurachi - fanno sapere dal Comune - che potranno contare su un ambiente sicuro e stimolante per i loro figli, consentendo loro di crescere sia accademicamente che socialmente».

A breve il Comune darà informazioni su come e quando iscrivere i bambini.

