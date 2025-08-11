La coalizione di centrodestra civica e sardista composta dai partiti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori, Udc, Psdaz, Sardegna al Centro Venti/20, Lega per la Sardegna ha ufficialmente annunciato il candidato a presidente della Provincia di Oristano Paolo Pireddu, sindaco di.Villaurbana e coordinatore provinciale di Fdi.

I partiti hanno discusso dei programmi della provincia e della futura compagine che dovrà supportare l'azione di governo della coalizione e del suo candidato presidente.

