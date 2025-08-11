L’obiettivo è quello di chiedere con urgenza il potenziamento delle tratte ferroviarie nella stazione di Marrubiu-Terralba-Arborea, considerata uno snodo strategico per l’intero territorio. E’ quanto hanno scritto in una lettera congiunta i sindaci di Marrubiu, Terralba e Arborea, all’assessora regionale ai trasporti Barbara Manca, alla commissione mobilità e infrastrutture del Consiglio regionale e alla direzione regionale Trenitalia Sardegna.

Nella missiva firmata dai primi cittadini Luca Corrias, Sandro Pili e Manuela Pintus, si evidenziano le “gravi difficoltà che i pendolari affrontano quotidianamente. L’assenza di fermate in alcune fasce orarie chiave-. evidenziano - costringe molti a recarsi fino alla stazione di Oristano, con costi aggiuntivi, perdita di tempo e rischio di non trovare le coincidenze”. Tra i disagi più gravi segnalati, la mancanza di collegamenti diretti con Cagliari per quattro ore consecutive al mattino e tre ore la sera. Un vuoto che penalizza chi deve raggiungere il capoluogo per lavoro, studio o cure mediche.

I sindaci sottolineano anche l’impossibilità, negli orari indicati, di usufruire della fermata di Elmas Aeroporto, privando i viaggiatori di un collegamento diretto con lo scalo senza passare dal traffico cittadino. La richiesta è chiara: «Ripristinare le fermate dei treni provenienti e diretti a Cagliari negli orari attualmente scoperti».

Un intervento che, secondo i sindaci, migliorerebbe sensibilmente la qualità della vita dei pendolari e garantirebbe pari diritti di mobilità ai cittadini della zona. «Ci auguriamo – scrivono – che la nostra richiesta venga accolta al più presto, per assicurare un servizio di trasporto adeguato e funzionale alle esigenze del territorio».

