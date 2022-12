Una visita speciale che ha regalato tanti sorrisi e anche qualche lacrima.

A Cabras è veramente un Natale per tutti, anche per i 155 nuclei familiari più bisognosi che oggi hanno ricevuto un pacco pieno di generi alimentari di primi necessità. Ma anche il tradizionale agnello, i ravioli, il riso, la salsiccia e il casizolu.

Il tutto è stato raccolto durante le varie iniziative promosse dal Comune ma anche nelle scuole del paese e nei supermercati.

Grazie alla generosità di quanti hanno donato sono state raggiunte circa quattrocento persone segnalate dai Servizi sociali comunali e dalle associazioni di volontariato Vincenziane Sacro Cuore e Anteas Cabras, che come ogni anno hanno attivamente preso parte all’iniziativa. Un importante supporto è arrivato dai ragazzi della Consulta Giovani, dai barracelli e dai volontari che singolarmente hanno scelto di mettersi a disposizione per preparare i pacchi che oggi sono stati consegnati. Grande la soddisfazione dell’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti che ha ringraziato coloro che hanno collaborato e ha parlato dell’esistenza nella comunità di «una rete solidale a maglie strette, capace di non lasciare nessuno indietro, che ogni anno diventa più fitta nonostante le ristrettezze del periodo storico attuale».

L’amministrazione comunale ha partecipato con uno stanziamento di 20mila euro. «Quella della raccolta di generi alimentari e di prima necessità è una delle iniziative più importanti di mutuo aiuto per la comunità – ha commentato il primo cittadino Andrea Abis -. Le donazioni assumono in questo momento storico un ruolo fondamentale, contribuendo alla sopravvivenza e alla serenità di una realtà sociale complessa che richiede la massima attenzione».

