Cabras, prosegue la microchippatura gratuita per cani e gattiL’appuntamento è al Centro polivalente
È previsto, nelle prossime settimane, nei locali del Centro polivalente di Cabras, un nuovo appuntamento di microchippatura gratuita dei cani e dei gatti.
Come fanno sapere dal Comune, gli interessati sono invitati a presentare il modulo di prenotazione, che si può scaricare dal sito istituzionale, al Servizio di Polizia Locale, presso l'ufficio di piazza Eleonora dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 11 alle 13. O all'Ufficio Protocollo.
La documentazione si può inviare anche via mail all'indirizzo polizia.locale@comune.cabras.or.it con oggetto: “Microchippatura gratuita”.
Dal Comune fanno sapere che per avere informazioni è possibile telefonare al numero 0783 397271.