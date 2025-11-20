Va avanti spedito il Piano particolareggiato del centro storico di Cabras: è stata formalmente avviata, infatti, la fase di verifica da parte della Regione con la pubblicazione nel Buras. Da domani e per sessanta giorni, sarà possibile presentare per tutti i cittadini interessati le osservazioni al piano pubblicato, utilizzando il modulo disponibile nel sito istituzionale in all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it .

Oppure è possibile consegnare la documentazione anche a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Il Piano definisce indirizzi e criteri per la conservazione, la riqualificazione e il riuso dell'edificato, con particolare attenzione alla tutela paesaggistica e alla coerenza con le componenti storiche culturali e locali. Tutti gli elaborati sono già consultabili da giorni. sul sito istituzionale del Comune.

«A conclusione di questo secondo periodo di osservazioni, si procederà con le eventuali modifiche o integrazioni che si renderanno necessarie — spiega l'assessore all'Urbanistica Enrico Giordano — Questa adozione opera su una proposta che ha già ricevuto le prescrizioni o indicazioni della Regione e dei cittadini alla versione precedente, per questo motivo siamo fiduciosi che il piano presentato sia avanzato in termini di completezza e coerenza».

«Si tratta di un'ultima fase che segna un percorso virtuoso che abbiamo intrapreso due anni fa e che ora cerca di concludere entro i prossimi tre-quattro mesi l'importante compito che ci siamo dati - spiega il sindaco Andrea Abis - Invito tutti i proprietari degli immobili del centro matrice di Cabras e Solanas ad accedere alle schede, valutarle con attenzione, verificare le condizioni ed eventualmente richiedere correttivi».

Rimangono attivi i canali di supporto rivolti a cittadini e professionisti che necessitano di chiarimenti in merito ai contenuti del Piano o alla documentazione trasmessa alla Regione: per informazioni e assistenza è infatti possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale, o contattare direttamente i tecnici referenti. Come fanno sapere dal comune, con l'avvio della verifica regionale, l'amministrazione comunale compie un passo fondamentale verso la conclusione di un percorso che punta a consegnare a Cabras e Solanas un quadro urbanistico moderno, ordinato e rispettoso delle radici storiche dei due centri.

© Riproduzione riservata