Che l’ufficio tecnico sia scarno di dipendenti non è una novità. Lo stesso sindaco di Cabras più volte nei mesi scorsi ha affermato che tanti progetti sono fermi proprio per il poco personale presente. Ora però si cerca di rimediare. Il Comune di Cabras è alla ricerca un Istruttore direttivo da assumere all’interno dell’Ufficio Tecnico.

L’amministrazione comunale ha approvato la procedura di interpello dell’elenco idonei realizzato in accordo con Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, per la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato.

«È necessario incrementare il personale nell’area tecnica per un’ottimale distribuzione dei compiti, soprattutto in ragione della gestione delle ormai numerose opere pubbliche in corso di progettazione, appalto e realizzazione - spiega l’assessora al Personale Alessandra Pinna -. Gli idonei, dopo aver ricevuto via pec la comunicazione di avvio interpello, potranno manifestare la propria disponibilità a partecipare alla selezione entro il 13 gennaio 2023 tramite la piattaforma www.asmelab.it, seguendo pochi semplici passaggi».

Per coloro i quali presenteranno la domanda di partecipazione è prevista una prova orale che verterà sulle materie di diritto amministrativo degli Enti Locali, disciplina dei contratti pubblici, rendicontazione dei progetti comunitari, diritto ambientale, diritto urbanistico e contabilità pubblica. La prova selettiva si svolgerà al centro polivalente il 6 febbraio.

