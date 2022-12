Un Sylvester Stallone in divisa. Non combatterà nessuna guerra però, come nel celebre film “Rambo", ma avrà la paletta e il libretto dei verbali in mano. Il Comune di Cabras è alla ricerca di due vigili urbani da assumere a tempo indeterminato.

Per passare la selezione però i candidati dovranno anche dimostrare di avere muscoli e tanta resistenza. Il bando pubblicato pochi giorni fa dal Comune lagunare parla chiaro: oltre alla prova scritta e orale è prevista anche quella di abilità fisica. Una novità rispetto ai concorsi precedenti. E ciò che viene chiesto non è semplice: una corsa di 300 metri, il salto in alto di circa un metro ma anche le trazioni alla sbarra. Ma non solo. I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera.

Poi dovranno dimostrare di conoscere diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale e relativi codici di procedura, ma anche la legislazione edilizia, urbanistica ed ambientale, il codice dei contratti pubblici, le normative inerenti alle Aree marine e tanto altro ancora. Sulle prove fisiche da affrontare in questi giorni in tanti ne parlano. Soprattutto chi ha deciso di partecipare senza essere in perfetta forma.

Su questa decisione fa il punto Alessandra Pinna, assessore con la delega al personale: «Per noi è importante che i vincitori abbiano anche l’idoneità fisica rispondente alle attività che saranno chiamati a svolgere nel nostro territorio, che come ben sappiamo oltre ad essere particolarmente vasto risulta anche particolarmente impegnativo, se si pensa alle attività di pattugliamento, vigilanza e operatività in campo sulla costa, ed in particolare nelle spiagge, contro gli illeciti. Gli agenti, soprattutto in estate vengono sottoposto a prove e sforzi fisici non indifferenti. Ecco il perché abbiamo introdotto queste prove».

