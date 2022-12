Offrire un servizio ai turisti che trascorrono le vacanze lungo la costa del Sinis in camper, ma soprattutto eliminare la sosta abusiva. Il Comune di Cabras per la prima volta sta partecipando ad un bando promosso dalla Regione per la realizzazione di un'area camper attrezzata.

Il luogo individuato è a Mari Ermi, in un’area molto vasta di proprietà dell’amministrazione comunale. A disposizione, se il Comune dovesse vincere il bando, ci sono 50mila euro. Altre risorse verranno finanziate dall’amministrazione.

«L’obiettivo è quello di non vedere più il Sinis invaso abusivamente dai camper, soprattutto la notte - commenta il primo cittadino di Cabras Andrea Abis - ma anche di evitare lo scarico delle acque sporche in strada o l’abbandono di rifiuti».

Lo scopo del bando promosso dalla Regione è quello di promuovere un turismo itinerante all’aria aperta mediante appunto la concessione di contributi destinati alla realizzazione di nuove aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici o alla ristrutturazione o ampliamento delle aree già esistenti. Per il Sinis si tratterebbe di una svolta visto che da sempre viene raggiunto da tantissimi camperisti che pur non potendo trascorrono le ferie vista mare in barba ai divieti.

