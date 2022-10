Strade gruviera in tantissimi quartieri del paese.

Un danno enorme per le auto che transitano, per i ciclisti che rischiano di cadere dalla bici ma anche per i pedoni. A Cabras diversi tratti sono ormai impraticabili. Una situazione disastrosa che il Comune conosce bene ma che non riesce a risolvere completamente per la mancanza di risorse.

“Uno studio recente che abbiamo realizzato - fa sapere il sindaco Andrea Abis - ci dice che occorre circa un milione e mezzo di euro per sistemare Cabras e Solanas. In molte strade non si interviene da trent’anni e quindi sono distrutte, non si possono rattoppare”.

Abis spiega perché le risorse mancano: “Le somme del 2022 che avevamo destinato al rifacimento delle strade serviranno per pagare, e forse nemmeno basteranno, l’aumento del costo dell'illuminazione pubblica che è più che raddoppiata. Potremmo passare dai 230mila storici ai circa 500mila euro”. Il tratto messo peggio è corso Umberto. Ma è meglio stare attenti anche in via Sassari, in via Alfieri, in via Lazio e nel tratto provinciale che da Cabras porta a Solanas. Qua le buche sono diventate voragini.

Ma per quest’ultimo tratto c’è una novità: “In arrivo un intervento straordinario - spiega Abis - La Giunta ha approvato un nuovo progetto perché in conseguenza del forte aumento dell’asfalto e dato il finanziamento iniziale della Provincia, non era possibile realizzare l’opera. Le somme erano totalmente insufficienti. Il Comune di Cabras metterà quindi altri 80mila euro del proprio bilancio per chiudere l’intervento”.

© Riproduzione riservata