Rifiuti di ogni tipo, per un totale di 300 chilogrammi. Il litorale di Mari Ermi da oggi è più pulito ed è pronto ad accogliere i primi turisti della stagione. Questa mattina è andata in scena una nuova giornata ecologica promossa dal Comune di Cabras con l'Area marina protetta del Sinis. Armati di guanti e buste, i volontari hanno partecipato alla raccolta di plastiche e rifiuti vari, lasciati dagli incivili o trasportati a riva dalla corrente marina.

La prossima giornata, quella dedicata a Is Arutas, in programma sabato 3 maggio, vedrà come grandi protagonisti invece i ragazzi e le ragazze di Cabras e Riola Sardo che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Assieme agli operatori dell'Area marina verrà affrontato il tema dei furti di sabbia, con il rilascio di quella recuperata durante la scorsa stagione in collaborazione con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. I ragazzi e le ragazze, per l'occasione, verranno insigniti del titolo di Sinis Sentinels e verrà affidato loro il compito di sensibilizzare parenti e amici verso le buone regole di comportamento del bagnante.

Per incentivare la partecipazione alle quattro giornate di pulizia del litorale quest'anno l'amministrazione comunale ha messo in palio alcuni premi offerti dall'Area Marina Protetta del Sinis. Si tratta di tre abbonamenti al servizio di sosta sul litorale e gadget firmati AMP. L'estrazione dei vincitori terrà conto della costanza dei partecipanti: chi aderirà a tutti gli appuntamenti avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi uno dei tre abbonamenti stagionali.

