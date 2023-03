Sarà una sorta di sopralluogo prima di agire per proteggere la costa. Un modo per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione turistica. L’amministrazione comunale con l’Area marina protetta del Sinis si prepara alla quinta edizione del progetto Sinis Sentinels con il campo di volontariato “Pasqua in Sardegna, la magia del Sinis” che si terrà dal 7 all’11 aprile della costa di Cabras.

Partner dell’iniziativa è ancora una volta Legambiente Onlus, che dopo la fortunata stagione estiva dello scorso anno ha proposto di replicare in stretta collaborazione con la riserva marina l’attività di tutela ambientale.

I volontari che aderiranno al progetto saranno impegnati in una prima perlustrazione della zona, con l’ispezione sulla spiaggia per la pulizia di eventuali rifiuti e relativo beach litter, catalogazione dei rifiuti secondo il protocollo internazionale. I volontari saranno inoltre coinvolti in attività di formazione tenute dai responsabili di Legambiente e dal personale dell’Amp sulle caratteristiche naturalistiche e storico-culturali del territorio. Sono previste anche passeggiate per la conoscenza delle bellezze del posto.

Anche quest’anno la sede del campo sarà l’ostello della gioventù di Funtana Meiga, che subirà un intervento di risistemazione dagli operatori dell’ufficio dell’Amp, con il contributo successivo dei volontari che potranno occuparsi delle opere di ammodernamento dell’ostello come la ritinteggiatura degli spazi interni e sistemazione di quelli esterni, o di piccoli lavori di falegnameria e carpenteria in base alle capacità e alla manualità dei partecipanti.

Il campo Sinis Sentinels è aperto ai maggiorenni, senza limiti di età. Le adesioni possono essere date sul sito di Legambiente. A partire dal 13 marzo sul sito di Legambiente sarà possibile prenotarsi anche per la versione estiva del campo Sinis Sentinels.

