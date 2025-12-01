Cabras, lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco per sette oreEcco quali sono le vie interessate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Disagi in tante abitazioni di Cabras.
Abbanoa informa che domani 2 dicembre 2025, si verificherà un’interruzione della fornitura idrica dalle 9 alle 16 per lavori da compiere sulla rete. Le vie interessate sono Mestieri, Bouganville, Amsicora, Machiavelli, Dante Alighieri, Trieste, Tirso, Tharros, De Gasperi, Matteotti, Emilia, Diaz e Leopardi. Ma anche le piazze Stagno e Don Sturzo, località Sebatoio Nuovo e Corso Europa.
Mancherà l'acqua anche nella borgata marina di San Giovanni di Sinis.
Durante l’intervento potranno verificarsi cali di pressione o abbassamenti della portata.
Il servizio sarà ripristinato progressivamente al termine dei lavori, che, come fanno sapere dal Comune di Cabras, potrebbero concludersi anche prima dell’orario previsto. Alla ripresa dell’erogazione potrebbero manifestarsi fenomeni temporanei di torbidità.