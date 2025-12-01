Bosa, in Consiglio comunale le aliquote Imu per il 2026La seduta è convocata per martedì mattina
Ancora una seduta mattutina del Consiglio comunale di Bosa, convocato dal presidente del Consiglio, Vincenzo Pinna, per martedì 2 dicembre, alle 10.30, presso la sala consiliare “Paolo Mereu” in Piazza Carmine.
Tra i punti principali l’approvazione delle aliquote Imu, tema sempre delicato per cittadini e imprese con la civica assemblea che sarà chiamata a trovare l’ equilibrio tra esigenze di bilancio e la tutela dei contribuenti.
A seguire, sarà sottoposto all’aula lo schema di convenzione per la gestione, da parte della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per enti non associati.
Il terzo e quarto punto potranno essere esaminati solo in presenza della minoranza considerato che devono essere affrontate interrogazioni e interpellanze, ma anche essere eletto il vice presidente del Consiglio, la cui designazione spetta all’opposizione.