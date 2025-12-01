Ancora una seduta mattutina del Consiglio comunale di Bosa, convocato dal presidente del Consiglio, Vincenzo Pinna, per martedì 2 dicembre, alle 10.30, presso la sala consiliare Paolo Mereu” in Piazza Carmine.

Tra i punti principali  l’approvazione delle  aliquote Imu, tema sempre delicato per cittadini e imprese con la civica assemblea che sarà chiamata a trovare l’ equilibrio tra esigenze di bilancio e la tutela dei contribuenti.

A seguire, sarà sottoposto all’aula lo schema di convenzione per la gestione, da parte della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per enti non associati.

Il terzo e quarto punto potranno essere esaminati solo in presenza della minoranza considerato che devono  essere affrontate  interrogazioni e interpellanze,  ma anche essere eletto  il vice presidente del Consiglio, la cui designazione spetta all’opposizione.

