La fede non solo durante la “loro” corsa degli Scalzi, per trasportare il simulacro di San Salvatore da Cabras al villaggio antico il primo fine settimana di settembre, come vuole la tradizione. L’associazione Is Curridoris, infatti, scende in campo per organizzare una raccolta doni per i bambini meno fortunati: un dono in occasione del Natale che si avvicina. Sarà una raccolta mirata, in base all'età dei bimbi e delle bimbe di due istituti che sono stati individuati.

L’associazione invia a donare articoli da cancelleria, giochi di società dai 3 ai 16 anni, vestiario (nuovo) di vario genere, dolciumi vari com panettoni e spumanti. Ma sarà possibile anche contribuire con un'offerta libera che verrà messa in una cassetta apposita lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, alle Torri de Is Curridoris, in piazza Stagno, dalle 17,30 alle 20.

Per i bambini il materiale richiesto comprende la fascia che va dal primo anno ai dieci, per e bambine fino ai sedici anni. Come fanno sapere dall’associazione, i prodotti che potrebbero risultare in eccesso, verranno destinati ad altri enti, associazioni o strutture.

