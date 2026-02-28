Abbasanta, riapre al culto la chiesa parrocchiale di Santa CaterinaTornano i fedeli dopo un periodo di chiusura per la messa in sicurezza dell’edificio
La parrocchia di Santa Caterina sarà riaperta al culto da oggi, dopo un periodo di chiusura per lavori di messa in sicurezza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il paese alcune settimane fa, causando danni anche all'edificio religioso consigliandone la chiusura dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del locale distaccamento.
In particolare è i stato riposizionato i vetro della cupola della chiesa consentendo la riapertura della Parrocchia questo pomeriggio con la Santa messa delle ore 18. Il parroco Padre Paolo Contini, ha voluto ringraziare le ditte che hanno lavorato al restauro, nonché la Croce Rossa Italiana per il supporto e la collaborazione.
«Grazie a tutti per il lavoro svolto - afferma il parroco - e per l'impegno messo in campo al fine di consentire la chiusura dei lavori in tempi rapidi».